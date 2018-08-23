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على رأسهم صلاح والنني.. «أجيري» يضم 13 محترفا لمواجهة النيجر

الرياضة

خافيير أجيري
خافيير أجيري

متابعات - خالد الشرقاوي

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أعلن خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أسماء 13 لاعبًا محترفا في الخارج، للانضمام إلى صفوف الفراعنة لخوض مباراة النيجر المقرر إقامتها على إستاد الجيش ببرج العرب يوم 8 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الثانية لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.

واللاعبون هم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، ومحمد عواد (الوحدة السعودي)، وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، سام مرسي (ويجان الإنجليزي)، ورمضان صبحي (هيدرسفيلد الإنجليزي)، وأحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، وعمرو طارق (أرولاند سيتي الأمريكي)، وعلي غزال (فانكوفر الكندي)، ومحمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (باوك اليوناني)، وأحمد حسن كوكا (أوليمباكوس اليوناني)، وحسين الشحات (العين الإماراتي).

ومن المقرر أن يعلن أجيري أسماء اللاعبين المختارين من الدوري المصري في وقتٍ لاحق.


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