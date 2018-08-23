أكثر من 95 ألف تصريح عمل بالخارج في 3 أشهر

23 أغسطس 2018 - 04:37 م

أظهرت النشرة الربع سنوية التي تصدرها وزارة القوي العاملة، أن إجمالي فرص العمل التي وُفرت خلال 3 أشهر بلغت 88 ألفا و378 فرصة، وإجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج بلغت 95 ألفًا و471 تعاقدًا.

وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن الوزارة أرسلت النشرة للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكون مؤشرا مبدئيا يربط بين ما يدور بالخارج وما هو قائم في سوق العمل الداخلية، وذلك في إطار توضح اتجاهات سوق العمل والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص العمل المنتجة والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم.

وأضاف الوزير أن النشرة الربع سنوية تصدر حول سوق العمل المصري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، متضمنة قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين واتجاهات سوق العمل.