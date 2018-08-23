» القبض على «معصوم مرزوق» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

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تصدرت أنباء القبض على السفير معصوم مرزوق، مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها موقع التدوينات المصغر "تويتر".

وسجل هاشتاج #معصوم_مرزوق المرتبة الأولى على "تويتر" بأكثر من 6 آلاف تغريدة في أقل من ساعتين فقط.

وكان المحامى الحقوقى خالد على، قد أعلن القبض على "مرزوق"، اليوم من منزله.

وقال "على" عبر الصفحة الرسمية له على "فيس بوك" أن أسرة السفير أبلغته بالخبر، موضحا أنه تم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

ولم يتسن لـ"المصريون" التواصل مع وزارة الداخلية لتأكيد أو نفى الأنباء المتداولة.


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