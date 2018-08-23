» القبض على «معصوم مرزوق» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

خالد الشرقاوي
تصدرت أنباء القبض على السفير معصوم مرزوق، مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها موقع التدوينات المصغر "تويتر".
وسجل هاشتاج #معصوم_مرزوق المرتبة الأولى على "تويتر" بأكثر من 6 آلاف تغريدة في أقل من ساعتين فقط.
وكان المحامى الحقوقى خالد على، قد أعلن القبض على "مرزوق"، اليوم من منزله.
وقال "على" عبر الصفحة الرسمية له على "فيس بوك" أن أسرة السفير أبلغته بالخبر، موضحا أنه تم اقتياده إلى مكان غير معلوم.
ولم يتسن لـ"المصريون" التواصل مع وزارة الداخلية لتأكيد أو نفى الأنباء المتداولة.
الحرية للسفير بطل الصاعقة المصرية #معصوم_مرزوق من الناس اللي قالت #تيران_وصنافير_مصرية pic.twitter.com/sVAKaq1gYf
— Magdy Kamel (@magdymohamed_) 23 أغسطس 2018
قبضوا على مرات سامح سعودى— ahmed hakes (@AhmedHakes) 23 أغسطس 2018
رائد سلامة وكيل مؤسسي حزب التيار الشعبي...حملات أمنيه ممنهجه ضد المعارضين #معصوم_مرزوق
بعد أن تخلص من الاسلامين— د•ريحــ??انــة® (@R22N2) 23 أغسطس 2018
يكمل منظومه القمع من ليبراليين ويسارين ،وكله يجهز شنطته
??
اعتقالات جماعية
السفير #معصوم_مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق
د.رائد سلامة وكيل مؤسسي حزب التيار الشعبي
واعتقال كمال خليل اليساري
بس سيبك الميدان موجود
ونار العسكر ولا جنه الاخوان??
كلنا مساجين على قائمة ......الانتظار#معصوم_مرزوق— مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) 23 أغسطس 2018
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