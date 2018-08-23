أمريكا تمنح حق اللجوء لإخواني مصري حكم عليه بالإعدام

23 أغسطس 2018 - 06:32 م

كشفت صحيفة "نورث جيرسي" الأمريكية، أن القضاء الأمريكي منح حق اللجوء السياسي لأحد المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، وهو أحمد عبد الباسط الهارب من حكم إعدام وفقا للقضاء العسكري.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن عبد الباسط البالغ من العمر 33 عاما، كان من المنتظر أن يتم ترحيله إلى مصر، حيث يواجه عقوبة الإعدام.

وكان عبد الباسط سافر إلى الولايات المتحدة منذ عامين وتقدم بطلب اللجوء إلى محكمة الهجرة واحتجزته هناك السلطات في 5 أبريل، ومنذ ذلك الحين يقبع في مركز إليزابيث بجيرسي سيتي.

وطرد عبد الباسط من جامعة القاهرة عام 2015 بسبب احتجاجه على الحكومة المصرية. وفي عام 2016، كان واحدا من بين 28 متهما بالإرهاب في مصر، وحكم على ثمانية منهم بالإعدام.