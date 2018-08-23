» بالصور.. «التايم» الأمريكية تنشر صورة لـ«ترامب» وهو «يغرق»

قررت مجلة "تايم" الأمريكية وضع صورة تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل المكتب البيضاوي المغمور بالمياه على غلاف عددها الجديد في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت المجلة اليوم أن هذه الصورة بريشة الرسام تيم أو براين المنشورة تحت عنوان "في العمق" ترمز إلى المشاكل الملموسة التي يواجهها سيد البيت الأبيض خلال الشهر الماضي، بما في ذلك اعتراف محاميه السابق مايكل كوهين أمام القضاء بأن ترامب فوضه في عام 2016 بدفع مبالغ مالية من ميزانية حملته الانتخابية إلى امرأتين مقابل التزامهما الصمت حول علاقاتهما الجنسية معه.

وبين المشاكل الأخرى التي يواجهها ترامب، حسب المجلة، إدانة مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت بالاحتيال، وذلك في أول محاكمة إثر التحقيق في "التدخل الروسي" المزعوم في انتخابات الرئاسية الأمريكية.

واعتبرت المجلة أحداث أواخر أغسطس مؤشرا على بداية "مرحلة جديدة وخطيرة بالنسبة لترامب"، ونقلت عن وكيل وزارة العدل الأمريكية السابق ديفيد أكسلرود قوله إن "القضاء حصل لأول مرة على أدلة تشير بوضوح إلى تورط رئيس الدولة في أعمال إجرامية".

في الوقت نفسه، أكدت المجلة أن ترامب لا يزال يحظى بدعم نحو 87% في المعسكر الجمهوري، حسب استطلاعات.

وكانت المجلة قد وضعت صورتين للرسام نفسه على غلاف أعدادها السابقة تظهر الأولى ترامب وهو يواجه إعصارا في المكتب البيضاوي، وتظهر الأخرى الرئيس داخل مكتبه شبه المغمور.

تسلسل غلاف مجلة التايم الأمريكية الشهيرة عن تداعيات قضية ترامب..



فبراير 2017

أبريل 2018

أغسطس 2018



(ملاحظة: TIME أشهر المجلات ابداعا في تصاميم الغلاف) pic.twitter.com/URfvzn1O0I — رمزان راشد حصين النعيمي (@ramzan_alnaimi) 23 أغسطس 2018



