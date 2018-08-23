أول صورة لـ«تركي آل الشيخ» داخل غرفة العمليات

23 أغسطس 2018 - 07:21 م

نشر فواز الشريف رئيس لجنة الشباب بالاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي صورة للمستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مالك نادي بيراميدز، من داخل أحد المستشفيات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وعلق "الشريف" على الصورة قائلا:" المستشار تركي آل الشيخ حفظه الله الآن بين الألم والآه، داعيا "نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه ويعافيه ويرفع ما ألم به، اللهم رب الناس اشف البأس شفاء لا يغادر سقما سلامات يا أبو ناصر من قلوب المحبين الأوفياء الصادقين".

وكان "آل شيخ" قد قال صباح اليوم الخميس، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"،: "أنا داخل المستشفى النهاردة علشان كده حبيت أودعكم بالبوستات دي"، وأعقبه بمنشور آخر: "خلي عندكم مبادئ وقيم وروح رياضية وادعوا لي".