» أول تعليق لصحفية محاكمة محامي «ترامب»

23 أغسطس 2018 - 07:42 م

انتشرت في اليومين الماضيين مجموعة من الصور والفيديوهات لصحفيين أمريكيين وهم يركضون أمام إحدى المحاكم عقب محاكمة مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويرجع سبب هذا السباق بين الصحفيين والمراسلين إلى منعهم من قبل المحكمة من استخدام هواتفهم النقالة أو الإنترنت في أثناء جلسة التحقيق مع كوهين، ما دفعهم إلى الجري بعد انتهاء جلسة المحاكمة لإيصال الخبر لصحفهم ومحطاتهم التلفزيونية والإذاعية بأسرع وقت ممكن.

ولكن الاندفاع الحماسي لمراسلة قناة "NBC "، كاسي سيميون الذي رصدته عدسات المصورين، لفت انتباه العالم، وانتشرت صورتها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت تقدير المغردين، متسائلين عن هويتها وميزوها بفستانها الأزرق، فأطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب «سيميون الأنيقة والسريعة».

ما دفع «سيميون» للتغريد على حسابها الشخصي بموقع «تويتر» قائلة: «نعم، أنا الصحفية التي كانت ترتدي الفستان الأزرق».

وأقر مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق، يوم الثلاثاء، بـ8 تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية في أثناء انتخابات 2016 الرئاسية، وشهد بأنه رتب «بناء على توجيه» من الرئيس لدفع مبالغ ضخمة من المال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ونجمة مجلة بلاي بوي السابقة كارين مكدوجال لضمان صمتهما عن علاقتهما بترامب.