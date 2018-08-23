» أول تعليق من إيران على قرار «الحظر» البريطاني

23 أغسطس 2018 - 07:52 م

قال سفير إيران لدى بريطانيا حامد بايدي نجاد، إن قرار الخطوط الجوية البريطانية وقف رحلاتها إلى طهران من بداية سبتمبر هو "أمر مؤسف"، بحسب وكالة "رويترز".

وكتب حامد بايدي نجاد في حسابه الرسمي على "تويتر": "بالنظر إلى ارتفاع الطلب… فإن قرار شركة الطيران (البريطانية) يبعث على الأسف".

قالت الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) في بيان إنها ستعلق رحلاتها بين لندن وطهران الشهر المقبل، لأن الخط الملاحي "غير مجد حاليا من الناحية الاقتصادية".

وقال متحدث باسم الشركة المملوكة لمجموعة (آي إيه جي) في رسالة بالبريد الالكتروني إن آخر رحلة متجهة إلى طهران ستكون في 22 سبتمبر، وآخر رحلة من طهران ستكون في اليوم التالي.