إحصائية صادمة عن الجنود الروس لدعم بشار

23 أغسطس 2018 - 08:00 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموع القوات الروسية التي شاركت في الحرب على الشعب السوري بلغ 63012 جندياً روسياً.

و شمل هذا الرقم 25738 ضابطاً و434 جنرالاً، إضافة إلى 4329 مختصاً في المدفعية والصواريخ.

كما نفذت طائراتها أكثر من 40 ألف طلعة جوية، واختبرت 231 نوعاً من الأسلحة الحديثة.

يذكر أن التدخل العسكري الروسي قد بدأ بتوجيه سلاح الجو الروسي ضربات جوية في الأراضي السورية بتاريخ 30 سبتمبر 2015، بعد أن طلب نظام الأسد دعمًا عسكريًا من موسكو من أجل التصدي للثورة السورية ووافق مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.