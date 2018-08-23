» فرنسا تعلن وقف رحلاتها إلى إيران سبتمبر المقبل

23 أغسطس 2018 - 08:02 م

أعلنت إدارة شركة "اير فرانس" الخميس أنها ستوقف رحلاتها إلى طهران اعتباراً من 18 سبتمبر بسبب ضعف المردود التجارى نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على ايران.

وقال المكتب الاعلامي في مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية إن "اير فرانس" التي أوكلت الرحلات إلى طهران إلى شركة "جون" التابعة لها ذات الكلفة المنخفضة، "خفضت (عدد رحلاتها) من ثلاث رحلات أسبوعيا إلى رحلة واحدة منذ 4 أغسطس وستوقف رحلاتها إلى طهران اعتباراً من 18 سبتمبر بسبب ضعف المردود التجارى".