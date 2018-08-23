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اعتداء مسلح على شرطيين وسط موسكو

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وكالات - خالد الشرقاوي

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بالفيديو.. 20 ركلة جزاء على طريقة «بانينكا»

قام مجهول باعتداء مسلح على أحد رجال الشرطة قرب سفارة كمبوديا وسط العاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم الخميس، ما أدى إلى جرح الشرطي وتحييد المهاجم.

وقال مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية لوكالة "إنترفاكس" إن المهاجم أطلق النار من سلاح خلبي على شرطيين من فوج حراسة البعثات الدبلوماسية في موسكو، ما أدى إلى جرحه. من جهته، أفاد المكتب الإعلامي لإدارة وزارة الداخلية الروسية في موسكو أن الشرطيين أطلقا النار على المهاجم، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، وفق "روسيا اليوم".

وأضاف المكتب الإعلامي أن الشرطي المجروح يتلقى العلاج وتم إرسال فريق تحقيق إلى المكان لمعرفة ملابسات الحادث.


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