مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بالإجماع على تكريم «السادات»

23 أغسطس 2018 - 09:09 م

ذكرت السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الشيوخ الأمريكى، وافق بالإجماع، ليلة أمس، على مشروع قانون لتكريم الرئيس المصرى الأسبق، محمد أنور السادات، تكريماً لجهوده المبذولة فى عملية السلام.

وسبق للرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات، حصوله على جائزة نوبل للسلام، عام 1987، تكليلاً لجهوده الرامية إلى تسوية شاملة فى الصراع العربى الإسرائيلى، وقبوله معاهدة السلام مع إسرائيل، بعد حرب أكتوبر المجيدة، عام 1973.