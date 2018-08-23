» عبد الله السعيد يكشف سر استبعاده من مباراة المنتخب أمام النيجر

قال عبد الله السعيد، لاعب نادى أهلى جدة، والمنتخب المصري، إن عدم انضمامه إلى قائمة المنتخب المصرى فى مباراة النيجر يرجع إلى إصابته فى العضلة الأمامية.
ويعانى عبد الله السعيد من إصابة فى العضلة الأمامية والتى منعته من المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات الودية طوال الفترة الماضية.
وكان المكسيكى أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قد استبعد الرباعى عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى ثنائى أهلى جدة وكريم حافظ المحترف بلانس الفرنسى ومحمود عبد الرازق شيكابالا المحترف بنادى أبولون اليونانى من قائمة المنتخب لمعسكر مباراة النيجر المقرر لها يوم 8 سبتمبر المقبل.