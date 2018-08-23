"جوجل" تحجب حسابات وقنوات على "يوتيوب"

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أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية العملاقة، يوم الخميس، حجب عشرات الحسابات والقنوات على موقع "يوتيوب" مرتبطة بإيران وروسيا.
وقالت الشركة، في بيان، أن تلك الحسابات والقنوات تنفذ حملات "تضليلية"، يرتبط بعضها بهيئة "إذاعة جمهورية إيران الإسلامية".
وتابع البيان أن عملية الكشف عن تلك الأعمال والارتباطات تمت بالتعاون مع شركة "فاير آي" للأمن الإلكتروني.
ونقل البيان عن "كينت ووكر"، نائب رئيس "غوغل"، قوله: "إن الفاعلين الذين يقومون بحملات التأثير ينتهكون سياساتنا، وسنقوم بإزالة المحتوى الذي ينشرونه بسرعة من خدماتنا، بالإضافة إلى حذف الحسابات".
وأوضح "ووكر" أن الشركة أغلقت في هذه الحملة 58 حسابًا يقدم خدمات فيديو، و39 قناة على موقع يوتيوب، و13 حسابًا على موقع "غوغل بلس" للتواصل الاجتماعي، و6 مدونات.
وأضاف أن 42 قناة يوتيوب أخرى تم إغلاقها، تتبع "وكالة أبحاث الإنترنت" الروسية، المرتبطة بالكرملين.
يشار أن غوغل تمتلك شركة يوتيوب، منذ عام 2006.
ويأتي تحرك "غوغل" بعد يومين من حجب 650 صفحة ومجموعة على منصتي "فيسبوك" و"انستغرام" للتواصل الاجتماعي، لارتباطها بإيران وروسيا.
ويتزامن تشديد الشركات الإلكترونية الأمريكية الرقابة على مستخدميها مع استعداد البلاد لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقرر إجراؤها في نوفمبر/كانون الثاني المقبل. 

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