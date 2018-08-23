تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "السيسي" والبشير"

23 أغسطس 2018 - 10:30 م

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، عن أمله في أن تشهد علاقات بلاده مع السودان مزيدا من التطور.



جاء ذلك في اتصال هاتفي بنظيره السوداني عمر البشير، حسب وكالة الأنباء السودانية.



وهنأ السيسي، البشير، بعيد الأضحى المبارك، متنميا للشعب السوداني المزيد من النمو والرخاء.



وشدد على أنه يسعى للدفع بالعلاقات بين مصر والسودان نحو آفاق أرحب لمصلحة الشعبين.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن الرئيس السوداني، شكر السيسي، على اتصاله، معبرا عن أمنياته لمصر وشعبها بالخير والبركات، وللأمة الإسلامية والعربية بالخير والسلام.

وأمس الأربعاء، أعلنت القاهرة استضافة اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية، برئاسة وزيري خارجية البلدين، الثلاثاء المقبل، تمهيدًا لقمة رئيسي البلدين، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وفي يوليو الماضي، اتفق السودان ومصر على ضرورة التشاور والتنسيق المستمر بمنطقة البحر الأحمر، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية.

