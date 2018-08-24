» التفاصيل الكاملة لذبح زوج لزوجته بسبب الأضحية

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يقتل

زوجته

الخلاف

بسبب

قام زوج بقتل زوجته بسكين أثناء ذبحه  للأضحية إثر نشوب خلاف بينهما على تجزئة لحم الأضحية فطعنها بسلاح أبيض كان يستخدمه في الذبح مما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مستشفى النيل بشبرا الخيمة بمصرع "عزة. م. ا" 27 عاما بقرية ميت نما بقليوب إثر جرح طعني بالرقبة .

انتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث وبسؤال زوج المجني عليها والشهود وهم "هبة. س" شقيقة المتهم و"ولاء" شقيقته الأخرى، و"ريهام. ي" زوجة شقيق المتهم، و"راوية. ا" زوجة شقيق المتهم الثاني و"فايزة. ك" زوجة شقيق المتهم الثالث و"سمر. ع" زوجة شقيقة الرابع، قرروا أنه أثناء إعداد المجني عليها الشاي لزوجها أثناء قيامه بذبح الأضحية، فانزلقت قدمها بسبب دماء الأضحية وحاول زوجها أن ينقذها ولكنها سقطت على سكين مستخدمة في الذبح فلقيت مصرعها في الحال .

فيما اتهم "إبراهيم. م" شقيق المتوفية نقاش 29 عاما المدعو "بلال. س"زوج المجني عليها بتعمد قتلها، وبالعرض على النيابة اعترف المتهم أنه هو المتسبب في وفاتها إثر نشوب خلاف بينهما على تجزئة لحم الأضحية فطعنها بسلاح أبيض" كان يستخدمه في الذبح مما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها .

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة امرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق


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