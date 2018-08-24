حبس سائق أطلق النار علي زميله بسبب معاكسة فتاة

أمر رئيس نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية بحبس سائق 4 ايام علي ذمة التحقيق لاتهامه بالشروع في قتل.

كانت قرية مرصفا التابعة لمركز بنها شهدت مشاجرة بين سائقين، حيث قام الأول بإطلاق الرصاص على الثانى بسبب قيام أحد أقارب المجنى عليه بمعاكسة فتاة من أقارب المتهم، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعى، وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء علاء فاروق، مدير المباحث بلاغا بوقوع مشاجرة بقرية مرصفا مركز بنها ووجود مصاب، تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فانتقل العقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها .

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "ن ا ح"، سائق، مصاب بالخرطوش وطرف ثاني "ع س ا" سائق، وذلك بسبب قيام أحد أقارب الطرف الأول بمعاكسة إحدى الفتيات من أقارب الطرف الثاني وأثناء قيام الطرف الثاني بمعاتبة المصاب حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع كان بحوزته محدثا إصابة المجنى عليه .

تمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق .