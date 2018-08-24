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نتنياهو يأمل باعتراف أمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان

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قريبًا.. «ترامب» يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ما زالت تأمل أن تعترف الولايات المتحدة بسيادتها على هضبة الجولان بعد أن قال مسؤول أميركي بارز إن هذه المسألة لا يجري بحثها في واشنطن في الوقت الراهن.

واحتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان السورية خلال حرب عام 1967 ثم ضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وأثار نتنياهو احتمال الاعتراف الأميركي في أول اجتماع له في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب في فبراير 2017.

وذكرت "سكاي نيوز" انه في مايو الماضي قال وزير المخابرات الإسرائيلي إن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان قد يحدث خلال شهور.

لكن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قال في مقابلة مع رويترز أثناء زيارة لإسرائيل هذا الأسبوع "لا يجري بحث الأمر ولم يتخذ قرار داخل الحكومة الأميركية".

ورد نتنياهو على سؤال عما إذا كانت إسرائيل، في ضوء ما قاله بولتون، قد تخلت عن توقعاتها باعتراف أميركي بسيادتها على الجولان قائلا "وهل يمكن أن أتخلى عن مثل هذا الأمر؟ لا سبيل لذلك".

وقال بولتون في المقابلة إنه بينما تتفهم الولايات المتحدة مطلب إسرائيل فيما يتعلق بضم الجولان "ليس هناك تغيير في الموقف الأميركي في الوقت الراهن".

وكانت إسرائيل فيما مضى تدرس إعادة الجولان مقابل السلام مع سوريا، لكنها قالت في السنوات الأخيرة إن الحرب الأهلية السورية ووجود قوات إيرانية تدعم دمشق تظهر ضرورة الاحتفاظ بالمرتفعات الاستراتيجية.

ولمح يوئاف جالانت وهو وزير في مجلس الوزراء الأمني المصغر الخميس إلى أن الأولوية بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة هي إخراج القوات الإيرانية وجماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها طهران من سوريا.

وبحث بولتون المسألة مع نظيره الروسي في جنيف الخميس. وتريد موسكو، التي تدعم دمشق، استعادة وحدة الأراضي السورية.

وقال جالانت للقناة 13 التلفزيونية "مع إعادة بناء سوريا، لدينا مصلحتان مهمتان. الأولى هي عودة (قوات) إيران وحزب الله من حيث أتت والمصلحة الثانية هي السيادة الإسرائيلية القاطعة على كل شبر من هضبة الجولان".

وأضاف "أعتقد أنه لو عملنا بالطريقة الصحيحة فسنحقق ذلك".


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