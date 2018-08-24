» "التاريخ السري لنساء ترامب" قريبا في الأسواق

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كشف كتاب امريكي عن التاريخ السري لنساء الرئيس الامريكي دونالدو ترامب ، حيث يتوقع ان يحدث هذا الكتاب ضجة كبيرة.

وتشير "شكاي نيوز" الى ان الكتاب، الذي حمل عنوان "الأصفاد الذهبية: التاريخ السري لنساء ترامب" يتناول قصة حياة والدة الرئيس الأميركي وزوجاته الثلاث وشقيقاته وبناته والموظفات اللواتي عملن لديه.

كما سيتطرق الكتاب، الذي سيصدر في السادس عشر من أكتوبر المقبل عن منشورات "غالاري بوكس" لمؤلفته نينا بيرلي، لأكثر من 12 امرأة زعمن أنهن تعرضن للتحرش والإساءة الجنسية من قبل ترامب، وهو الأمر الذي كان قد نفى حدوثه، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

وتعتبر المؤلفة، وهي مراسلة الشؤون السياسة لمجلة "نيوزويك" الأميركية، من مؤلفي أكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحدة.

وكان كتابها "هبة الجمال القاتلة"، الذي يتناول محاكمة الأميركية أماندا نوكس، قد حظي بإشادة من صحيفة "نيويورك تايمز"، كما كان من بين الكتب الأكثر مبيعا.

وقامت بيرلي، كصحفية، بتغطية أحداث الربيع العربي، وغطت العديد من الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن لترامب ابنتان هما إيفانكا، المولودة عام 1981، وهي ابنته من زوجته العارضة التشيكية إيفانا زلنيكوفا، أما الثانية فهي تيفاني، ولدت عام 1993، وهي ابنته من زوجته الثانية مارلا مايبلز.

أما زوجته الحالية ميلانيا كناوس فهي الثالثة، وكانت عارضة أزياء سابقة هي الأخرى، وهي سلوفينية، ونالت الجنسية الأميركية عام 2006.


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