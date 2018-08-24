» عالم ألماني: الحرائق ستصبح أكثر دموية في العالم

حذر عالم ألماني بارز، من أن تشكل الحرائق تهديدا أكبر على مستوى العالم في العقود المقبلة، كاشفا عن مجموعة من العوامل التي تلعب دورا في زيادة هذا الخطر.

وقال غولدامير، بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إن تغير المناخ ونمو المدن والتغير في طبيعة استغلال الأراضي والزراعة لأغراض تجارية، جميعها عوامل تخلق خطرا متزايدة من وقوع حرائق غابات دامية على مستوى العالم، حسبما نقلت "سكاي نيوز".

ومن المقرر أن يقود العالم جوان غولدامير، الذي يترأس مركز مراقبة الحرائق عبر العالم التابع لمعهد ماكس بلانك للكيمياء في ألمانيا، تحقيقا مستقلا في حرائق غابات دامية شهدتها اليونان في 23 يوليو الماضي، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأودت الحرائق بحياة 96 شخصا، وأتت على مئات المنازل في منطقة ساحلية قرب العاصمة اليونانية أثينا.