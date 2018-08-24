برلماني يحذر الحكومة من غضب أهالي الجيزة بسبب نقص المياه

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وكالات- حنان حمدتو

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البرلمان المصري

الجيزة

نقص المياه

المواطنون

وجه الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية ، تحذيرا إلي الحكومة واصفا إياه بالتحذير الأخير من تردي الأوضاع داخل محافظة الجيزة ( محافظة العطش)   ، كما أطلق عليها ، ومن الحالة المزرية التي وصلت إليها أوضاع القاطنين بالمحافظة التي تحظي بإهمال المسئولين وخاصة فيما يتعلق بمشكلة المياه وانقطاعها المتواصل ولفترات طويلة قد تمتد إلي شهر أو أكثر في ظل حالة من الصمت أو التجاهل الحكومي إن صح التعبير وتسكين المواطنين عن طريق عدد من البيانات والوعود التي لم تنفذ علي مدار عامين، مشيرا إلي أنه تنبأ بحدوث تلك الكارثة منذ عامين وحذر المسئولين منها وما ستصل إليه الأوضاع.

وحذر فؤاد الحكومة فى بيان له من غضب المواطنين بعد ما باتت أزمة انقطاع المياه المستمر تؤجج غضبهم وهذا الغضب قد يؤدي إلي نتيجة لا يحمد عقباها، مطالبا بالتدخل السريع وطرح الحلول التي من شأنها حل الأزمة.

وأكد استمراره خلال العامين الماضيين بمطالبة المسئولين بداية من الحي ورئيس شركة المياه والمحافظ ورئيس الحكومة بحل الأزمة عبر تقديم العديد من طلبات الإحاطة والتي أظهرت استمرار تردي الأوضاع وتفاقم المشكلة ولكن لم تواجه الحكومة المشكلة بل وضعتها علي الرف واكتفت بالتسكين والمماطلة عن طريق إصدار البيانات الصحفية التي لا جدوي منها ولم تسهم بشكل ولو يسير في التخفيف من شدة الأزمة.

وطالب فؤاد الأهالي بالتفاعل وسرد تجاربهم على  "هاشتاج #الجيزة_محافظة_العطش " و " #محافظة_العطش " ، مطالبا المحافظ ووزير الإسكان بالنظر إلى ما يرويه الناس من مآسٍ ومعاناة حتي يستطيعوا تقدير حجم المعاناة التي يعاني منها المواطنون.



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