سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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ماسبيرو

حركة المرور

سيولة مرورية

شوارع القاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، سيولة مرورية وانسياب لحركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهد ميدان التحرير ووسط العاصمة، انتظام حركة سير السيارات بكل المداخل المؤدية للميدان، وكذا سيولة مرورية بمناطق كورنيش النيل، فى كل الاتجاهات، انطلاقا من محيط ماسبيرو وصولا إلى المعادى، عبر مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السير أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.



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