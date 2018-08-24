"المعتوه" يتصدر قائمة الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية

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أمريكا

دونالد ترامب

البيت الأبيض

أوماروسا نيومان

تخطت مبيعات كتاب "المعتوه"، الذي ألفته أوماروسا نيومان، المساعدة السابقة في البيت الأبيض عن الرئيس الامريكى دونالد ترامب، 33 ألف نسخة من أول أسبوع من إصداره، ويرصد الكتاب تفاصيل عام قضته نيومان فى العمل السياسي مع ترامب  .

وتصدر الكتاب قائمة أعلى الكتب مبيعا  في الولايات المتحدة الأمريكية  ، وأظهرت بيانات المبيعات الخميس من خدمة (إن.بي.دي بوك-سكان) أن كتاب (جيرل.. ووش يور فيس) تغلب على كتاب أوماروسا إذ باع أكثر من 58600 نسخة في أسبوع فيما احتل كتاب "المعتوه" المركز الثاني.

واتهمت نيومان الرئيس ترامب في كتابها بأنه أدلى بتصريحات يزدري فيها الأمريكيين من أصل أفريقي والفلبينيين وأقليات أخرى إضافة إلى شواهد تشير إلى حالات "نسيان وإحباط". وكتبت تقول "لا يمكن إنكار تراجع قدراته العقلية".

وكانت المتسابقة السابقة في برنامج ترامب لتلفزيون الواقع (ذا أبرينتس) أحد أبرز المناصرين السود للرئيس الأميركي قبل عزلها من منصبها في البيت الأبيض في ديسمبر كانون الأول.

وظهرت في عدة وسائل إعلامية للترويج لكتابها قبل نشره الأسبوع الماضي ، ووصف ترامب نيومان الأسبوع الماضي بأنها "كلبة" و"مجنونة" و"وضيعة".


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