» يقتل زوجته بسبب كوب شاي سادة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عامل قتل زوجته بطعنة بسكين بسبب نسيانها وضع السكر أثناء إعداد كوب شاي .

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، يفيد بوصول إشارة من مستشفى قليوب العام، باستقبال جثة ربة منزل فى العقد الثالث من العمر.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفية ويدعى "ن. س"، 35 سنة، موظف، وأن سبب ارتكاب الواقعة، قيام المجنى عليها بإعداد كوب شاى بناء على طلب الزوج، وعندما اكتشف الزوج أن كمية السكر بالشاى قليلة، قام بسبها، فنشبت بينهما مشاجرة، قام على إثرها الزوج بطعنها فى رقبتها طعنة أودت بحياتها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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