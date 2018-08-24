مصاب برابعة لمستشار مرسي: "ظلمتونا وضيعتوا البلد"

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مرسي فاشل

قال محمد يحيي، أحد المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، إنه انتخب الإخوان فى جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وأيّد المرشح السابق حازم أبو إسماعيل، منذ البداية، كما أنه انتخب الرئيس الأسبق محمد مرسى، واعتصمت فى رابعة وحضرت الفض ووقعت لي إصابة.

وأضاف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في رده علي "أحمد عبد العزيز" المستشار الإعلامي لمرسي:  "لكن الواقع تجاوز مرسى ياسيدى .. مرسى فشل ياسيدى .. تراكمات خطايا منذ بداية الثورة.. خلاص انتهى".

وأضاف في رده علي مستشار مرسي: "أخذ الفرصة ، وأن إظهاره بمظهر "الفاشل" يعنى فشلا له .. نقطة ومن أول السطر".

وأوضح أنه يصدق فيه قول القائل: "أعطيت ملكا ولم تحسن سياسته.. وكل من لا يسوس الملك يخلعه!".

وتساءل: "حضرتك عندك استعداد تجيب نفس العقلية والمنهجية التى أوردتنا المهالك دى تانى يادكتور ؟ لاحظ أنى لم أتحدث عن ظرف إقليمي ومناخ داخلي على الإطلاق وإنما حديثى عن "الأهلية" البحتة!".

وعن العبارة التي ترددت  بأنه كان "مخلصا"، قال: "نعم مخلص، والإخلاص كله  على الرأس والعينين .. لكن الأمر لا يدار بالإخلاص وحده ياسيدى".

وتابع في حديثه: "الدكتور مرسى حتى الآن يقول فى محاكمته : أربأ بالقضاء .. ومعالى المستشار، في إشارة منه لاعترافه بالنظام القائم حاليًا".

وأشار إلي أن "نفس العقلية ونفس المنهجية لازالت قائمة .. الناس دى لازم تتغير .. أحترم مرسى الشخص والإنسان ويعلم الله كم أحبه .. لكنه ليس رجل المرحلة".

واختتم حديثه قائلًا: "الناس دى ظلمت نفسها وظلمتنا وظلمت البلد بل والأمة بالتصدر والترشح وهم ليسوا له بأهل .. وظلمونا وظلموا أنفسهم وظلموا البلد والأمة ، خلاص بقى كفاية .. للخلف در وكفاية كده".

جاء هذا في رده علي منشور لأحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي ، والذي أكد فيه أن الحل في عودة مرسي، وأن الخطأ الذي يقع فيه الجميع هو "الأنا وشوية حاجات صغيرة" بحسب وصفه.


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