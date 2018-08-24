"صلاح" يوجه ضربة قاضية للريال

24 أغسطس 2018 - 11:46 ص

وجه اللاعبان محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي واللاعب هاري كين نجم منتخب إنجلترا المحترف بين صفوف توتنهام الإنجليزي ضربة قاضية لنادي ريال مدريد الإسباني حيث رفضا الانتقال إليه بعد رحيل نجمه كريستيانو رونالدو في يوليو الماضي.

وأعلنت صحيفة "البايس" الإسبانية أن هداف "البريميرليج" الموسم الماضي رفض الانضمام للبيرنابيو في يوليو، وكان "حاسما" في رفضه، قبل أن يوقع عقدا جديدا يربطه "بالريدز".

وأكدت الصحيفة أيضا أن ريال مدريد أجرى اتصالات مع وكيل أعمال هاري كين، الذي ناقش الفكرة، إلا أن توتنهام أبدى أن ليس لديه نية للتخلي عن خدمات اللاعب.

ومنذ رحيل نجمه رونالدو يبحث ريال مدريد عن البديل، وتشير التقارير إلى أنه قد يكون كيليان مبابي أو نيمار، لاعبا باريس سان جرمان الذي قد يضطر للتخلي عن أحد نجومه بسبب عقوبات اللعب المالي النظيف.

ويتبقى أمام النادي "الملكي" أسبوع لإجراء تعاقدات جديدة، حيث يغلق سوق الانتقالات الصيفي في إسبانيا يوم 31 أغسطس.



