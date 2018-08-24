  • الجمعة 24 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:00 م
بحث متقدم
مذيع الشرق: زنازين مصر أفضل من الغربة

مذيع الشرق: زنازين مصر أفضل من الغربة

ريان ومحمد

والد الطفلين "ريان" و"محمد": "أنا اللي قتلتهم بسبب الديون"

ترمب للأمريكيين : " أنا أو الانهيار"

ترامب للأمريكيين: "أنا أو الانهيار"

للمرة الثانية.. "تليمة" في ورطة بسبب" كرمان"

للمرة الثانية.. "تليمة" في ورطة بسبب "كرمان"

صلاح

"صلاح" يوجه ضربة قاضية للريال

مصاب برابعة لمستشار مرسي: "ظلمتونا وضيعتوا البلد"

مصاب برابعة لمستشار مرسي: "ظلمتونا وضيعتوا البلد"

احمد سعد وسمية الخشاب

بالفيديو.. أحمد سعد يؤذن للصلاة في حجاج عرفة

معصوم مرزوق

الانتهاء من التحقيق مع معصوم مرزوق وستة آخرين

اللواء فؤاد علام

فعل خطير قامت به الجماعة في "رابعة"

دولارات

استثمارات مصر حتى يوليو الماضي تسجل هذا الرقم

محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير الأوقاف بديوان عام المحافظة

قبلي وبحري

صورة الوزير
صورة الوزير

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

بالصور.. وزير الأوقاف: "أمانة الكلمة" في خطبة الجمعة بالغردقة

#

محافظ البحر الأحمر يناقش الرؤية المستقبلية لمكافحة التلوث البترولي

#

محافظة البحر الأحمر تنسق لترتيب حفل زفاف جماعي للأيتام

#

منظومة جديدة للمخالفات المرورية بالبحر الأحمر

البحر الأحمر

وزير الأوقاف

الأوقاف

هيئة الاوقاف المصرية

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اليوم، الجمعة، فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، بديوان عام المحافظة، لمناقشة المشروعات التي تنفذها وزارة الأوقاف علي ارض المحافظة الساحلية .  

ومن جانبه أكد عبد الله خلال اللقاء أن زيارة فضيلة الدكتور وزير الأوقاف تأتي بصفة دورية لمتابعة المشروعات الدينية والاجتماعية التي تقوم بها الوزارة علي أرض البحر الأحمر ومن أهمها أعمال مدينة الحرفيين التي تنفذها هيئة الأوقاف المصرية في إطار مشروعاتها الاستثمارية والتنموية. 

يذكر أن وزير الأوقاف يزور محافظة البحر الأحمر الأحمر علي رأس قافلة دعوية، ومن المقرر أن يعقد اجتماعًا مع قيادات الدعوة بالمحافظة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أين الخطأ في اعتقال السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مضاعفة صكوك الأضاحي بالبحر الأحمر هذا العام
» قطع المياه عن شبين القناطر لمدة 12 ساعة
» بالصور.. وزير الأوقاف: "أمانة الكلمة" في خطبة الجمعة بالغردقة
» ترامب للأمريكيين: "أنا أو الانهيار"
» تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود
» الذئب في المنام عدو ظالم
» تسمم 105 أشخاص في حفل زفاف
» أرملة قناص داعش تواجه اتهامًا بدعم التنظيم الإرهابي
» يقتل زوجته بسبب كوب شاي سادة
» بالصور.. العثور على قبيلة منعزلة عن العالم
» شاهد.. خطوبة هيدي كرم على المنتج عصام عبد العزيز

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء