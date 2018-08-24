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بالصور.. وزير الأوقاف: "أمانة الكلمة" في خطبة الجمعة بالغردقة

الحياة السياسية

صورة وزير الأوقاف أثناء الخطبة
جانب من الخطبة

حسن حمدان

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سر بكاء وزير الأوقاف في خطبة الجمعة

أدي اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمود مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة، بمسجد الميناء الكبير بالغردقة وسط حشود من المواطنين، وبحضور اللواء أشرف عز العرب مدير الأمن، واللواء عبد الفتاح تمام، السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي خطبة الجمعة والتي جاءت بعنوان أمانة الكلمة، أفاد وزير الأوقاف، بأن الكلمة هي عنوان الإنسان ووسيلة اتصاله بالآخر، وبها يكاد يكون كل شيء في حياته، فبكلمة تسعد أمة، وبكلمة تشقي أمم وشعوب، وبكلمة تهدر وتراق الدماء، مشيرًا إلى أن جوارح الإنسان كلها مرتبطة باللسان لذلك جاء الأمر الإلهي بضرورة ضبط اللسان وحفظه وعدم إطلاق العنان له في أعراض الناس.

وفي ذات السياق أكد "مختار"، أن الكلمة سلاح ذو حدين إما أن تكون سببا في دخول صاحبها الجنة، أو سببا في دخوله النار، وإما أن تكون سببا في البناء والإعمار إذا كانت صادقة أمينة صالحة، أو تكون سببا في الهدم والفساد والدمار إن كانت كاذبة باطلة فاسدة، مشيرًا إلى أن الكلمة ليست أمرا هينا ، بل لها أهمية عظيمة في حياة الإنسان ، وتعامله مع الناس . 

 وفي نهاية الخطبة أشار الوزير إلى أننا أمام حرب كبري تحاك لنا ، وقودها الشائعات، مؤكدا أهمية الثقة في النفس وفي قيادات الدولة والجيش والشرطة ، وألا نعطي أسماعنا لأعداء الوطن ،  ومن يعملون علي النيل منا ، مختتما بالدعاء إلى مصر وشعبها.
 . 

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