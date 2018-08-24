» تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

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الدوري

وليد سليمان

وليد أزارو

كارتيرون

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي، الاعتماد على وليد أزارو بشكل أساسي خلال لقاء حرس الحدود مساء اليوم الجمعة على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز.

ويواجه الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون أزمة الإصابات التى ضربت صفوف الفريق الأحمر بسبب توالى المباريات، وتأكد غياب محمد الشناوى حارس المرمى لإصابته فى العضلة الضامة، بجانب أن ميدو جابر يعانى من شد عضلى، وتبدو فرص لحاقه بالمباراة ضعيفة أيضًا، بخلاف غياب باسم على الظهير الأيمن للإصابة والشكوك حول مشاركة بعض اللاعبين لإصاباتهم بكدمات مختلفة مثل التونسى على معلول وأحمد فتحى ووليد سليمان.

ومن المنتظر ان يخوض الأهلي المباراة بتشكيل يضم كلًا من:

شريف إكرامي في حراسة المرمى، وعلي معلول وسعد سمير وساليف كوليبالي ومحمد هانى للدفاع، وعمرو السولية وحسام عاشور وإسلام محارب وناصر ماهر في خط الوسط، وأحمد حمودى ووليد أزارو في الهجوم.



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