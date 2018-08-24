» ترامب للأمريكيين: "أنا أو الانهيار"

24 أغسطس 2018 - 01:37 م

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، من أي محاولة لعزله من منصبه، وأنها ستؤدي إلى "انهيار سوق الأسهم والاقتصاد" في الولايات المتحدة.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: أنني "أعتقد أن الأمريكيين سيصبحون فقراء للغاية"، حسب ما نقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

وأشار إلي أنه : "بدون هذا النوع من التفكير (السعي لعزله)، سنرى أرقاما (اقتصادية) لا تصدق.. لأنني أقوم بعمل جيد".

جاءت تصريحات ترامب على خلفية إثارة بعض الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس لإمكانية اتخاذ إجراءات ضد ترامب بعد ساعات من إعلان مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب استعداده لمشاركة المعطيات التي يمتلكها حول موكله السابق مع المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن "التدخل الروسي" في الانتخابات.



