مذيع الشرق: زنازين مصر أفضل من الغربة

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عبد لله الماحي

زنازين مصرية

1000 مرة

الغربة الطاحنة

قال عبد الله الماحي، المذيع بقناة "الشرق" التي تبث من تركيا، إن البقاء في زنازين مصرية أفضل من الغربة الطاحنة.

وأضاف "الماحي"، في تدوينة مصغرة علي حسابه علي "تويتر"، "أن تعود إلى زنزانة مصرية وتصبح رقمًا فيها، أفضل 1000 مرة من وجودك في غربة طاحنة وأنت تساوي صفر..اللهم عودة ".

كما ندد الماحي بإخفاق القيادات المتواجدة بالخارج قائلاً: "ممكن تذكر إنجاز لأي شخص مناضل بره مصر من 5 سنين؟".

من جانبه استنكر المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، ما نشره "الماحي"، قائلاً: "طبعا كلام غلط الرقم فى السجن هو رقم بالسالب لتحمد الله ان عافاك منه".

وأضاف في رده علي الماحي أما الصفر فى الغربة فأنت جزء من صناعته ..الغربة طاحنة بسبب نخب فاسدة نعلم فسادها ومازلنا ندور فى فلكها، لافتا إلي أن البداية من الكفر بهذه النخب والابتعاد عنها تماما وعن سبلها حسابها العسير قادم لامحالة لكن ليس هذا وقته".

وتابع: "سامحنى لقسوة الكلام فوالله ليس الا حبا فى الله، وثقتى فى إيمانك وقدراتك".



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