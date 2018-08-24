  • الجمعة 24 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:01 م
بحث متقدم
مذيع الشرق: زنازين مصر أفضل من الغربة

مذيع الشرق: زنازين مصر أفضل من الغربة

صلاح

"صلاح" يوجه ضربة قاضية للريال

اغتصاب الاطفال

بالفيديو.. حارس يغتصب جثة متوفاة في المشرحة

ترامب

بالتفاصيل.. حرب أمريكية صينية تهدد اقتصاد العالم

ريان ومحمد

والد الطفلين "ريان" و"محمد": "أنا اللي قتلتهم بسبب الديون"

للمرة الثانية.. "تليمة" في ورطة بسبب" كرمان"

للمرة الثانية.. "تليمة" في ورطة بسبب "كرمان"

ترمب للأمريكيين : " أنا أو الانهيار"

ترامب للأمريكيين: "أنا أو الانهيار"

احمد سعد وسمية الخشاب

بالفيديو.. أحمد سعد يؤذن للصلاة في حجاج عرفة

مصاب برابعة لمستشار مرسي: "ظلمتونا وضيعتوا البلد"

مصاب برابعة لمستشار مرسي: "ظلمتونا وضيعتوا البلد"

معصوم مرزوق

الانتهاء من التحقيق مع معصوم مرزوق وستة آخرين

"القوى العاملة" تسترد مستحقات مهندس مصري

آخر الأخبار

سعفان
سعفان

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

قرار وزاري بإجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

#

عمال "بسكو مصر" المفصولون يخاطبون القوى العاملة لإنقاذهم

#

القوى العاملة تعلن عن 2782 وظيفة

#

«القوى العاملة» تعلن عن 690 فرصة عمل

مصر

جدة

سفارة

وزارة القوى العاملة

توصل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، إلى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف راتب مهندس مصري متأخر منذ 14 شهرا، بلغت إجماليها 268 ألفًا و977 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي مليونًا و270 ألف جنيه مصري.

وذكرت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، أن الوزير محمد سعفان كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري "ن .ك  س"، والذي يعمل مهندسًا بمشروع في إحدى شركات المقاولات السعودية، حيث يتضرر من عدم صرف راتبه منذ 14 شهرًا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقالت الوزارة إن سعفان تلقى تقريرًا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المهندس، وتوجيهه بتقديم دعوى بالهيئة العمالية وفقا لنظام العمل السعودي، لتأكيد مستحقاته طرف الشركة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أين الخطأ في اعتقال السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» والد طفلي الدقهلية يدخل في نوبة بكاء لإحساسه بالذنب
» رقصة ساخنة لـ"شيرين" وزوجها تشعل الجدل
» انخفاض في عدد حالات التحرش بثالث أيام العيد
» طقس الغد حار والعظمى تسجل 36 درجة
» تصريحات مهمة من رئيس السكة الحديد عن تطوير المحطات
» الزمالك يشكو أشيمبونج لـ «الفيفا»
» "القوى العاملة" تسترد مستحقات مهندس مصري
» "ميستورا" يدعو روسيا وتركيا وإيران لصياغة دستور سوري
» بطاقة «باسم» تطير إلى اليونان
» تعرف على حكام مباريات الجولة الرابعة بالدوري
» مضاعفة صكوك الأضاحي بالبحر الأحمر هذا العام

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء