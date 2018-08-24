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"ميستورا" يدعو روسيا وتركيا وإيران لصياغة دستور سوري

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"دي ميستورا" يقترح إعداد دستور جديد في سوريا
دي ميستورا

متابعات- محمد الخرو

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الدستور

دي ميستورا

المبعوث الأممي

الشأن السوري

كشفت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها صباح اليوم، عن دعوة وجهها المبعوث الأممي الخاص بالشأن السوري، ستيفان دي ميستورا، إلى كل من روسيا وتركيا وإيران، لإجراء مباحثات في جينيف بشأن صياغة الدستور السوري على أن تكون يومي 11 و12 من سبتمبر القادم.

يُذكر أن روسيا وإيران وتركيا بصفتها الدول الضامنة للهدنة في سوريا، عقد بجنيف في منتصف يوليو الماضي، الاجتماع الأول؛ لمناقشة سبل تنفيذ آلية لجنة تعديل الدستور السوري.



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