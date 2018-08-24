الذهب يرتفع مجددًا

24 أغسطس 2018 - 02:36 م

يقدم موقع "المصريون"، خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 600 جنيه في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

عيار 18: 514 جنيهًا

عيار 21: 600 جنيه

عيار 24: 686 جنيهًا

الجنيه الذهب: 4800 جنيه

أوقية الذهب: 1192 دولارًا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.



