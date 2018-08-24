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تصريحات مهمة من رئيس السكة الحديد عن تطوير المحطات

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المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد
ارشيفية

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إكسترا نيوز

السكة الحديد

اشرف رسلان

أكد  المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، تقسيم محطات مصر البالغ عددها 705 محطات مقسمة إلى محطات رئيسية ومركزية ومتوسطة وصغيرة لاختيار منها 156 محطة لوضعهم ضمن الخطة الشاملة لتطوير السكك الحديدية لضمان راحة المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم إعادة بناء 23 محطة بناءً كاملا مرة أخرى، وانتهى منها 13 محطة، باقي 10 محطات قد يكون العام الحالي وقد يكون بداية العام المقبل.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أن التكلفة الإجمالية لتطوير المحطات بلغت 450 مليون جنيه.


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