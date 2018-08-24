ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 43

24 أغسطس 2018 - 04:02 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 4 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 43.

وأضاف الوزارة في بيان لها، أن المتوفين هم الحاجة ياسمين محمد ثابت محمد، 57 عام، من محافظة أسيوط، تتبع حج القرعة، والحاج الصادق محمد الصادق صديق، 65 عام، من محافظة الشرقية.

ومن ضمن المتوفين أيضًا؛ الحاجة فاطمة إبراهيم على حسين، 44 عام، من محافظة الشرقية، وتتبع حج السياحة، توفيت بمستشفى النور التخصصي بمكة، والحاجة نصرة مخيمر عبدالله محمد، 53 عام، من محافظة الجيزة، وتتبع حج السياحة، توفيت بمستشفى الملك عبدالعزيز.

وأكدت الوزارة، أن المتوفين جميعهم توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.