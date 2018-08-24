بالفيديو والصور.. انتحار حاج بالحرم المكي

24 أغسطس 2018 - 04:13 م

أعلنت بعثة الحج العراقية الحكومية، اليوم الجمعة، "انتحار" أحد مواطنيها في الحرم المكي أثناء أدائه مناسك الحج، دون معرفة الأسباب.

وقال المتحدث باسم البعثة، حسن الكناني، في بيان صحفي، إن "الحاج (حسين حميد الحيدري) من مواليد 1975 من سكان العاصمة بغداد، أقدم اليوم على الانتحار من صحن الطواف العلوي في الحرم المكي، دون معرفة الأسباب"، وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف "الكناني" أنه "وفقا لحجاج عراقيين في نفس الفندق الذي يسكن به الحاج المنتحر، فإنه يعاني من اضطرابات عصبية نتيجة وفاة أحد أبنائه قبل عدة أشهر".

وفي ذات السياق، نقلت قناة العربية السعودية عن المتحدث الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، (لم تسمه)، إن رجال الأمن السعوديين باشروا حادثة إقدام أحد الوافدين على القفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي".

وأوضح أن الحادث نتج عنه وفاته فور سقوطه، وإصابة اثنين من الحجاج، وتم نقلهما إلى المستشفى، وحالتهما مستقرة.

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، حيث انتحر شخص في يونيو الماضي بإلقاء نفسه أيضا من الدور العلوي لصحن المطاف، كما حاول رجل سعودي العام الماضي، إشعال النار في نفسه أمام الكعبة قبل أن يوقفه رجال الأمن.

وتختتم مناسك الحج، اليوم الجمعة، 13 من ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، وذلك بعد قيام ضيوف الرحمن من غير المتعجلين برمي الجمرات، ثم التوجه إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، آخر مناسك الحج.

وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام هذا العام نحو 2 مليون و371 ألفا و675 حاجًا، حسب الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية.



