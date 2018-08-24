» إصابة رئيس مباحث بعد إطلاق النار عليه بالمنوفية

24 أغسطس 2018 - 04:15 م

تعرض رئيس مباحث مركز شرطة قويسنا بالمنوفية للإصابة نتيجة إطلاق نار عليه أثناء قدومه لضبط أحد العناصر الإجرامية بناحية عرب الرمل.

وأعلنت وزارة الداخلية، فى بيان اليوم الجمعة، عن نجاح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد الوزير لقطاع الأمن، وبالاشتراك مع أمن المنوفية برئاسة اللواء سمير صلاح أبو زامل فى ضبط المتهم فى واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه رئيس مباحث مركز شرطة قويسنا، وثلاثة من معاونيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المسجل الشقى خطر محمد ف. ع 37 سنة، مقيم بناحية عرب الرمل بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات لسابقة قيامه بإطلاق عيار نارى تجاه قوة أمنية أثناء ضبطه وهروبه، الأمر الذى أسفر عن إصابة "رئيس وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا" بعيار نارى بالساق اليسرى.

وشكل قطاع الأمن العام، فريق بحث بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث لضبط المتهم، وأثناء السير فى إجراءات البحث توصلت التحريات إلى أن السلاح المستخدم فى الواقعة تخلى عنه المتهم لدى كلٍ من محمود ع. ع 30 سنة، نجار، حسن ع. م 28 سنة، "باسم م. ع" 27 سنة، سباك، وجميعهم مقيمون بناحية إسطنها بالباجور للتصرف فيه بالبيع.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم، وأرشدوا عن السلاح المستخدم بندقية آلية و9 طلقات لذات العيار، من خلال استكمال إجراءات البحث والتحرى وردت معلومات بمحاولة المتهم الرئيسى فى الواقعة "محمد ف. ع" الهرب متجهاً إلى محافظة القليوبية عبر أحد الكبارى بدائرة مركز شرطة قويسنا.. وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



