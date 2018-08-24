» القبض على «لوريس» حارس مرمى فرنسا وتوتنهام

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هوجو لوريس
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وكالات - خالد الشرقاوي

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القبض على

توتنهام

هوجو لوريس

حارس مرمى فرنسا

ألقت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم الجمعة القبض على اللاعب الفرنسي الدولي هوجو لوريس حارس مرمى وقائد فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، بتهمة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وأوضحت الشرطة أنه جرى توقيف لوريس (31 عاما) في حوالي الساعة الثانية و20 دقيقة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، وإخضاعه للاختبار اللازم على جانب الطريق وهو ما أثبت قيادته تحت تأثير الكحوليات.

وأضافت أنه جرى نقله إلى قسم الشرطة لتوجه له التهمة رسميا قبل إطلاق سراحه بكفالة، على أن يمثل أمام المحكمة في 11 سبتمبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن لوريس، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 بروسيا، قد شارك أساسيا في مباراتي توتنهام اللتين خاضهما حتى الآن في الموسم الجديد.


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