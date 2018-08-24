» بمساعدة روسيا.. الأسد يسيطر على 96% من سوريا

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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "قوات الأسد استعادت السيطرة على 96.5% من الأراضي السورية منذ بدء العملية الروسية في سوريا، بعد أن كانت تسيطر على 8% فقط في بداية العملية".

وذكرت الوزارة، في تسجيل فيديو نشرته عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، "أدت العملية إلى السيطرة على أكثر من 1400 منطقة سكنية من قبضة الفصائل السورية التابعة للثورة وغيرها، من قبل القوات العسكرية التابعة للأسد، بدعم من القوات الروسية، وتتواجد أكثر من 96% من الأراضي تحت سيطرة قوات الأسد ووحدات الدفاع الشعبية".

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "تجدر الإشارة إلى أن 8% فقط من الأراضي السورية كانت تحت سيطرة القوات الحكومية في 30 سبتمبر من عام 2015".

وأوضحن الوزارة أن أكثر من 63 ألف عسكري روسي، بينهم 434 جنرال و26 ألف ضابط، حصلوا على الخبرة القتالية في سوريا.

كما تم اختبار 231 نموذج من الأسلحة الحديثة والمعدلة، منها 68 للقوات الجوية و18 للقوات البحرية و48 للقوات البرية و97 للقوات الخاصة وغيرها.


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