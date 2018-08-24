» جنوب إفريقيا تستدعي القائمة بأعمال السفير الأمريكي

24 أغسطس 2018 - 04:38 م

أفادت حكومة جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، بأنها استدعت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في البلاد، احتجاجًا على تغريدة للرئيس دونالد ترامب، قال فيها إن بلاده ستدرس مسألة نزع الأراضي من الأقلية البيضاء.

وقالت الحكومة في بيان، إنها استدعت القائمة بالأعمال جيسي لابين، ونقلت لها "استياء الشعب من تغريدة ترامب، والإحباط لعدم استخدام القنوات الدبلوماسية المناسبة"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضافت أن تغريدة ترامب "مستندة إلى معلومات كاذبة، وتهدف فقط إلى إثارة الفرقة حول هذه القضية الحساسة والمهمة للغاية".

وكان "ترامب" قال في تغريدته أمس الخميس، إنه طلب من وزير الخارجية مايك بومبيو، أن "يدرس بعناية فائقة مسألة الاستيلاء على الأراضي والمزارع في جنوب إفريقيا، ونزع الملكية وقتل المزارعين على نطاق واسع".

وجاءت تغريدة ترامب بعد تقرير بثته قناة "فوكس نيوز"، ذكرت فيه أن حكومة جنوب إفريقيا تصادر أراضي المزارعين البيض وتقتل أعدادا منهم.

وردت الحكومة على تصريحات ترامب بتغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، قالت فيها إنها "ترفض تمامًا ضيق الأفق الذي لا يهدف سوى إلى إثارة الانقسامات في بلدنا ويذكرنا بماضينا الاستعماري".

وجددت تغريدة ترامب جدلًا قائمًا بالفعل بشأن الأراضي في جنوب إفريقيا التي لا تزال تعاني من انقسام عرقي بعد نحو ربع القرن من وصول نيلسون مانديلا، إلى السلطة وإنهاء سياسة الفصل العنصري.