«الأرصاد»: طقس السبت حار على معظم الأنحاء

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الطقس

الأرصاد

طقس السبت

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غداً السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

والرياح أغلبها شمالية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغري والعظمي فتكون:

القاهرة 25 – 36

الإسكندرية 25– 32

قنا 28 – 41

الأقصر 28- 41

أسوان 29 – 41.


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