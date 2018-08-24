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ضبط عاطل بربع كيلو حشيش في القليوبية

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تمكن ضباط مباحث القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر، تحرر محضر بالواقعة.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث يفيد تمكن النقيب محمد جمال - ضابط مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط المدعو "منصور. ف. م" 27 سنة - عاطل ومقيم أبو الغيط – دائرة مركز القناطر الخيرية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي  250 جرامًا ومبلغ مالى 3000 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض "كتر"، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم  8029 لسنة 2018 م إداري مركز القناطر الخيرية، وجارٍ العرض علي النيابة.


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