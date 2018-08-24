«زيدان»: سأهاجر من مصر وأبحث عن جنسية أخرى

24 أغسطس 2018 - 05:26 م

هاجم الكاتب والروائي يوسف زيدان، مشروع قانون تجريم إهانة الرموز التاريخية، مؤكدًا أنه سيهاجر خارج البلاد إذا صدر هذا القانون.

وقال "زيدان"، فى تديونة له على موقع "فيس بوك"، "إذا صدر في الأيام المقبلة هذا القانون المعيب، الجالب للعار بين الأمم المحترمة.. فسوف أهاجر من مصر إلى غير رجعة، وأبحث لي عن جنسية أخرى".



ويناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل مشروع قانون تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية المقدم من النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وينص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

ووفقا لنص المادة الرابعة: يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك فى الدراسات والأبحاث العلمية.