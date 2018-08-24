قريبة لطفلي الدقهلية تفجر مفاجأة تقلب موازين القضية

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طفلي الدقهلية - ريان ومحمد

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طفلي الدقهلية

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ميت سلسيل

ريان ومحمد

وسط تضارب الاعترافات التي أدلى بها والد طفلي الملاهي (ريان ومحمد) بقرية ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، والتي أثارت العديد من التساؤلات حول تغيير الوالد لاعترافاته ومدى ضلوعه في الجريمة.

اليوم، وبعد الاعتراف الأخير لوالد الطفلين بقتلهما نتيجة تراكم الديون عليه، كشفت إحدى قريبات والدة الطفلين أنها لديها دليل براءة والدهما من قتل الطفلين، لافتة إلى أنها ستتوجه إلى النيابة العامة لتسلمها بنفسها.

وأشارت السيدة، التي رفضت ذكر اسمها، لحين تسليم الدليل للنيابة، إلى أن لديها صورة تثبت براءة الأب، وأن الطفلين مختطفان، وستتوجه بها إلى قسم شرطة ميت سلسيل لإثبات براءته، مؤكدة أن اعترافه بقتلهما جاء نتيجة انهياره وتأثره بالحادث، ولا يمكن أن يكون القاتل.

وأوضحت قريبة الزوجة: "ماعرفش أب بيحب ولاده زي محمود، ويوم الجنازة كان وقع من طوله وهما بيدفنوا، وأغمى عليه منهار"، متابعة: الزوجة في حالة انهيار تام وتحت الرعاية الطبية، ولا تستطيع الذهاب إلى النيابة للإدلاء بأقوالها، بحسب "التحرير".

كان محمود نظمي، 30 عامًا، والد طفلي ميت سلسيل، المختطفين من الملاهي والمقتولين غرقا في ترعة بفارسكور، قد سلم نفسه فجر اليوم، واعترف بأنه قاتل الطفلين، لأنه كان يمر بظروف نفسية سيئة ويعاني من الديون، ويشعر دائما بأنه لا يستحق أن يكون أبًا لهما.

كان نظمي قد اختفى عقب صلاة الجنازة عليهما، وفشلت الجهود في العثور عليه وإعادته لاستكمال التحقيقات، عقب اعترافه بتورطه في تجارة آثار وعدم إتمام صفقة شراء قطعة أثرية، وتورطه في علاقة مع سيدة بتصويرها في أوضاع مخلة، كما هددته بأن تحرق قلبه على طفليه.

واعترف بأنه القاتل، وأنه اختلق قصة اختطافهما من الملاهي، لإبعاد الشبهات عنه، مشيرًا إلى أنه ترك رسالة في بيته قبل اختفائه، بأنه لن يعود قبل الانتقام لأبنائه، إلا أنه عاد اليوم وسلم نفسه.

وشيع أمس الخميس، المئات من أبناء ميت سلسيل، جنازة الطفلين "ريان 4 سنوات، ومحمد 3 سنوات"، إلى مقابر العائلة، وأعلنت عائلة الطفلين عدم تلقي العزاء قبل القصاص من الجاني.



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