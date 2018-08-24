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ضبط 70 كيلو كبده وسمك وسجق فاسدة بالقليوبية

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

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تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط 70 كيلو كبده وسمك وسجق غير صالحة للاستخدام الآدمي، تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة.

البداية عندما وردت معلومات لإدارة شرطة التموين مفادها قيام صاحب ثلاجة ( أولاد عاشور ) لحفظ المجمدات الكائنة بناحية بلقس – دائرة مركز قليوب، لحيازته سلع أسماك ولحوم وكبدة ودواجن يقوم بعرضها للجمهور منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى، حيث يقوم بتغير تواريخ صلاحية جديدة تدل على صلاحيتها للاستخدام وإعادة بيعها للمواطنين والمحلات التجارية، مما يعد ذلك غشا تجاريا وتدليسا وضررا على الصحة العامة للمواطنين.

وعليه، قامت حملة تموينية بالاشتراك مع لجنة من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية استهدفت الثلاجه محل التحريات حيث تم ضبط 70 كجم  كبدة – سمك مكرونة – سجق.

ورد تقرير الطب البيطرى يتضمن أن تلك الكمية بها تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والقوام وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 15752 جنح مركز قليوب  لسنة 2018، وجارٍ عرض المحضر على النيابة العامة.

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