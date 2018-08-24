تركيا: نرفض الإملاءات الخارجية وقراراتنا مستقلة

24 أغسطس 2018 - 06:35 م

قال رئيس مركز الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن أنقرة ترفض وبشكل قاطع الإملاءات الخارجية وتتخذ قراراتها بكل استقلالية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة، إن تركيا ترفض جميع الإملاءات الخارجية والمتعلقة بمجالات الاقتصاد والأمن والسياسات الخارجية.

وأشار ألطون، أن تركيا تتخذ قراراتها بناءً على آمال الشعب التركي، مبينًا أن "هذا هو بالضبط السبب الذي يقف وراء الهجمات التي تُشن ضد بلادنا".



