» ‎إصابة 189 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بغزة

24 أغسطس 2018 - 08:21 م

أُصيب 50 متظاهرًا فلسطينيًا، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب، إن "50 فلسطينيًا أصيبوا بجراح أثر إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم بالقرب من الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل"، وفق وكالة "الأناضول".

كما ذكر أن 139 شخصًا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش على المتظاهرين.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.