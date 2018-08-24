بث مباشر.. الأهلى وحرس الحدود

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حرس الحدود

الاهلى

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لأهم المباريات والأحداث الرياضية فى العالم.

ويقدم الموقع اليوم، مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري.

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