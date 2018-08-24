» الزمالك بديلا للأهلي في السوبر المصري السعودي

24 أغسطس 2018 - 08:43 م

أعلن اتحاد الكرة السعودي اليوم الجمعة، عن مواجهة نادى الزمالك فريقي اتحاد جدة والهلال السعودى فى مباراتى السوبر المصري السعودى خلال نوفمبر المقبل.

ورصد الاتحاد، مليون دولار للفائز فى كل مباراة كما وجه الشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نظرا لمشاركته فى المباراتين.

يذكر أن الاتحاد السعودى سبق له وأن أعلن عن عدم إقامة لقاء الأهلى والهلال السعودى فى السوبر السعودى فى نفس الموعد نظرا لعدم رد القلعة الحمراء على تحديد الموعد النهائى لإقامة اللقاء.